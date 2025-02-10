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Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии

Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Кубка Англии
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Сегодня, 10 февраля, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии сезона-2024/2025.

Итоги жеребьёвки пятого раунда Кубка Англии:

«Астон Вилла» — «Кардифф Сити»;
«Престон» — «Бёрнли»;
«Донкастер Роверс» или «Кристал Пэлас» — «Миллуолл»;
«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»;
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брайтон»;
«Борнмут» — «Вулверхэмптон»;
«Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл»;
«Эксетер» или «Ноттингем Форест» — «Ипсвич Таун».

Матчи 1/8 финала Кубка Англии сезона-2024/2025 пройдут 1 марта.

Обладателем Кубка Англии сезона-2023/2024 является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Самым титулованным клубом турнира является лондонский «Арсенал», который завоевал трофей 14 раз.

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