Кордоба — о жёсткой игре «Краснодара»: по мне всегда прилетает, но много фолов не дают

Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о жёсткой игре против себя со стороны соперников, которая проявляется даже на товарищеских турнирах.

В частности, речь идёт про победный матч с ЦСКА за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:1). Оба гола «быков» записал на свой счёт Кордоба.

— Снова жёсткая игра, стыки, травмы. Откуда такая жёсткость в товарищеском турнире?

— По мне прилетает и во время сезона, и сейчас. Мы не будем делать шоу из этого. Если пересмотреть все предыдущие матчи, то увидим, что много фолов не дают, просто это не всегда заметно, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.