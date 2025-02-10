Кордоба — о жёсткой игре «Краснодара»: по мне всегда прилетает, но много фолов не дают
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Колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о жёсткой игре против себя со стороны соперников, которая проявляется даже на товарищеских турнирах.
В частности, речь идёт про победный матч с ЦСКА за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:1). Оба гола «быков» записал на свой счёт Кордоба.
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51' 1:1 Жемалетдинов – 67' 1:2 Кордоба – 70'
— Снова жёсткая игра, стыки, травмы. Откуда такая жёсткость в товарищеском турнире?
— По мне прилетает и во время сезона, и сейчас. Мы не будем делать шоу из этого. Если пересмотреть все предыдущие матчи, то увидим, что много фолов не дают, просто это не всегда заметно, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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