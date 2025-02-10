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Фото: жёсткое столкновение Глебова с Газинским, после которого игрока ЦСКА унесли с поля

Фото: жёсткое столкновение Глебова с Газинским, после которого игрока ЦСКА унесли с поля
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Неприятный инцидент произошёл в матче за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». 19-летний полузащитник армейцев Кирилл Глебов получил травму после жёсткого столкновения с хавбеком соперника Юрием Газинским.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Глебов вышел на поле на 62-й минуте матча. На 89-й минуте Газинский столкнулся с Глебовым и наступил ему на лодыжку. После столкновения игрок ЦСКА не смог самостоятельно покинуть поле, у футболиста подозревают перелом лодыжки.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51'     1:1 Жемалетдинов – 67'     1:2 Кордоба – 70'    

«Краснодар» одержал победу в матче со счётом 2:1 и завоевал бронзовые медали Зимнего Кубка РПЛ. В составе «быков» дублем отметился Джон Кордоба, а за армейцев единственный гол забил Рифат Жемалетдинов.

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