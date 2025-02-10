Агент Глебова: общался с людьми из клуба, говорят, что вроде бы обошлось без перелома

Футбольный агент Таймаз Хархаров, клиентом которого является полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов, прокомментировал травму футболиста в матче за третье место Winline Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

«Кирилл пока не на связи. Общался с людьми из клуба, говорят, что вроде бы обошлось без перелома. Но это предварительно, углублённое обследование будет уже в Москве, они рано утром вылетают», — приводит слова Хархарова Metaratings.

Глебов вышел на поле на 62-й минуте матча. Однако уже на 89-й полузащитник получил травму после того, как Газинский наступил на его лодыжку в игровом моменте. Глебов был вынужден покинуть поле. Сотрудникам медштаба ЦСКА пришлось использовать носилки, так как игрок не смог передвигаться самостоятельно.