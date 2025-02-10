Агент Глебова: общался с людьми из клуба, говорят, что вроде бы обошлось без перелома
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Футбольный агент Таймаз Хархаров, клиентом которого является полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов, прокомментировал травму футболиста в матче за третье место Winline Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51' 1:1 Жемалетдинов – 67' 1:2 Кордоба – 70'
«Кирилл пока не на связи. Общался с людьми из клуба, говорят, что вроде бы обошлось без перелома. Но это предварительно, углублённое обследование будет уже в Москве, они рано утром вылетают», — приводит слова Хархарова Metaratings.
Глебов вышел на поле на 62-й минуте матча. Однако уже на 89-й полузащитник получил травму после того, как Газинский наступил на его лодыжку в игровом моменте. Глебов был вынужден покинуть поле. Сотрудникам медштаба ЦСКА пришлось использовать носилки, так как игрок не смог передвигаться самостоятельно.
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