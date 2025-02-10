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Полузащитник «Акрона» Данилин: вся команда функционально готова к старту

Полузащитник «Акрона» Данилин: вся команда функционально готова к старту
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин подвёл итоги зимних сборов для своей команды.

«Мы выходим на финишную прямую зимних сборов. Если говорить лично про меня, то я уже готов, да и вся команда функционально готова к старту. Осталось нарабатывать какие-то связи и целенаправленно готовиться к матчу с «Пари НН». Мы наигрываем состав на этот матч, это видно по товарищеским встречам. Те, кто будет играть с Нижним Новгородом, получат больше игровой практики, чтобы быть в тонусе к официальной встрече. Думаю, тренер уже присматривается и планирует определённые схемы», — приводит слова Данилина «ВсеПроСпорт».

На данный момент «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды 22 очка.

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