Первый тренер Файзуллаева: Аббосбека можно назвать лидером нынешнего ЦСКА

Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, ответил на вопрос, считает ли узбекистанского футболиста лидером нынешнего ЦСКА.

«По некоторым аспектам Аббосбека можно назвать лидером ЦСКА, потому мы его постоянно и видим в стартовом составе», — приводит слова Ана Metaratings.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.