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Первый тренер Файзуллаева: Аббосбека можно назвать лидером нынешнего ЦСКА

Первый тренер Файзуллаева: Аббосбека можно назвать лидером нынешнего ЦСКА
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, ответил на вопрос, считает ли узбекистанского футболиста лидером нынешнего ЦСКА.

«По некоторым аспектам Аббосбека можно назвать лидером ЦСКА, потому мы его постоянно и видим в стартовом составе», — приводит слова Ана Metaratings.

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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