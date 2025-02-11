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«Это всего лишь тренировочная игра». Точилин — о поражении «Динамо» от «Ростова»

«Это всего лишь тренировочная игра». Точилин — о поражении «Динамо» от «Ростова»
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Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о крупном поражении бело-голубых в матче за пятое место Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (0:1).

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 5-е место
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Голенков – 7'     2:0 Мохеби – 33'     3:0 Голенков – 45+1'     4:0 Роналдо – 50'    

«Не знаю, почему складывается такое мнение, что команда «Динамо» не должно так проигрывать. «Ростов» — команда достаточно хорошего уровня. Там работает тренер сборной России. Там есть футболисты, которые неплохо заявили о себе в нашем чемпионате. Поэтому важно понимать, кто с какими задачами подходит к этому матчу.

Может быть, накануне динамовцы получили большую нагрузку, и эта игра была как восстановительная. Понятно, что для имиджа «Динамо» это плохо, и все будут говорить, что такого быть не должно. Но я считаю, что сейчас не стоит раскачивать лодку. Это всего лишь тренировочная игра, и команды там не боролись за призовые. Главное, что тренер получил хорошую пищу для размышлений», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.

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