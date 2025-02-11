«Это всего лишь тренировочная игра». Точилин — о поражении «Динамо» от «Ростова»

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о крупном поражении бело-голубых в матче за пятое место Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (0:1).

«Не знаю, почему складывается такое мнение, что команда «Динамо» не должно так проигрывать. «Ростов» — команда достаточно хорошего уровня. Там работает тренер сборной России. Там есть футболисты, которые неплохо заявили о себе в нашем чемпионате. Поэтому важно понимать, кто с какими задачами подходит к этому матчу.

Может быть, накануне динамовцы получили большую нагрузку, и эта игра была как восстановительная. Понятно, что для имиджа «Динамо» это плохо, и все будут говорить, что такого быть не должно. Но я считаю, что сейчас не стоит раскачивать лодку. Это всего лишь тренировочная игра, и команды там не боролись за призовые. Главное, что тренер получил хорошую пищу для размышлений», — приводит слова Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 35 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.