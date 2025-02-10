Агент Аванесяна: Талалаев дал понять, что не рассчитывает на Тиграна как на игрока основы

Футбольный агент Таймаз Хархаров, клиентом которого является полузащитник Тигран Аванесян, прокомментировал переход футболиста из калининградской «Балтики» в тульский «Арсенал».

«По окончании осенней части сезона состоялся разговор с Талалаевым, в котором главный тренер «Балтики» дал понять, что не рассчитывает на Тиграна как на основного футболиста. Он был железным игроком основы при Грищенко, и ему было тяжело мириться с тем, что он перестал появляться на поле после смены тренера.

Наше желание совпадало с видением клуба, тем не менее переговоры были сложными и длились около месяца. Из РПЛ конкретных вариантов у нас не было. «Арсенал» был наиболее настойчивым, Сторожук проявил свою заинтересованность, поэтому Тигран оказался именно в тульском клубе», — приводит слова Хархарова Metaratings.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 30 очков за 21 матч.