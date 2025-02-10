Владимир Ковачевич: я поддерживаю проведение матча между сборными России и Сербии

Защитник саратовского «Сокола» Владимир Ковачевич поделился мнением о возможном товарищеском матче сборной России с национальной командой Сербии.

«Я поддерживаю проведение матча между сборными России и Сербии. Это отличная идея. Для российских и сербских болельщиков это будет интересная игра, а для команд это станет хорошим тестом.

Я смотрел пару матчей сборной России. Мне нравится, как она действует. За сборной Сербии я слежу постоянно. Не могу сказать, кто из этих команд сильнее», — приводит слова Ковачевича Metaratings.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские встречи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).