Давид Волк: получил вызов в сборную, безусловно, этому рад, но не было какой-то эйфории

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался о своём первом вызове в национальную команду России.

— Говорили, что вызов в сборную восприняли спокойно, поскольку понимали, что заслужили.

— Я такого сказать не мог. Получил вызов в сборную, безусловно, этому рад, но не было какой-то эйфории, поскольку я изначально говорил, что это моя цель — я бы хотел этого добиться и всё для этого делаю. Так сошлось, что получил вызов в сборную.

— А как может не быть эйфории после первого вызова в сборную? Ладно, на 20-й раз. Но в первый, думается, танцуешь, прыгаешь по квартире.

— Мне кажется, такая эйфория возникает, когда тебе что-то с неба упало просто так. Я к этому шёл, трудился очень много, ставил перед собой цель. Просто понимал, как этого можно достичь. И вроде бы достиг, — приводит слова Волка «РБ Спорт».

Давид Волк выступает в составе махачкалинского клуба с января 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 20 из которых отыграл «на ноль».