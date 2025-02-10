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«Это уже почти класико». Анчелотти — о предстоящем матче «Реала» с «Манчестер Сити»

«Это уже почти класико». Анчелотти — о предстоящем матче «Реала» с «Манчестер Сити»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это уже почти «класико», матч будет интересным, как и все предыдущие. Очень трудно предсказать, что произойдёт, потому что всё зависит от качеств, от индивидуального мастерства… Это игры очень высокого уровня, и нужно показать свою лучшую версию.

[Матчи плей-офф] это всегда головная боль. Но реальность такова, что «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов, когда выбил нас, и наоборот. Уверен, команда, которая пройдёт дальше, далеко продвинется в турнире.

Удивительно, что это будет матч плей-офф… В том, что мы здесь, виноват не УЕФА, а мы сами, ведь эта встреча могла быть финалом или полуфиналом. Но, повторюсь, это только наша вина», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на пресс-конференцию.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первой игре стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Ответный матч пройдёт 19 февраля.

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