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Газизов: Гаджиев и правда находится на карандаше некоторых клубов из-за рубежа

Газизов: Гаджиев и правда находится на карандаше некоторых клубов из-за рубежа
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о слухах об интересе «Наполи» к футболисту команды Абакару Гаджиеву.

— Вы не стали опровергать интерес «Наполи» к Гаджиеву. Какова вероятность трансфера летом?
— Когда будет что-то близкое к переговорам, тогда я смогу говорить на эту тему. Сейчас такого нет. По Гаджиеву не было никаких звонков от европейских клубов. Но у меня есть конкретные сведения, что футболист и правда находится на карандаше некоторых клубов из-за рубежа, в том числе из лиг Европы. Но продолжений на сегодняшний день к нам не поступало, — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Абакар Гаджиев провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил три мяча.

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