«Зенит» и «Фенербахче» согласовали аренду правого защитника Огнена Мимовича — Сабунчоглу

Санкт-петербургский «Зенит» и стамбульский «Фенербахче» достигли договорённости об аренде 20-летнего правого защитника турецкой команды Огнена Мимовича. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, основной правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев выбыл до конца сезона из-за разрыва ахиллова сухожилия.

В январе 2025 года Огнен Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 4 млн.