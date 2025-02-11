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Анчелотти — о Гвардиоле: он новатор в футболе, один из лучших, если не самый лучший

Анчелотти — о Гвардиоле: он новатор в футболе, один из лучших, если не самый лучший
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, какие качества главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы он хотел бы перенять, а также оценил вклад своего коллеги в футбол.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я считаю его тренером, который внёс большой вклад в футбол – владение мячом, атакующая игра, давление и самоотдача. Он новатор в футболе, и я его очень уважаю. Он один из лучших, если не самый лучший.

Каждый раз, когда мы играем друг против друга, подготовка к матчам – это кошмар, потому что у него всегда есть идеи, которые заставляют задуматься», – приводит слова Анчелотти Marca.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Ответный матч пройдёт 19 февраля.

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