Футболистка «Барселоны» Мапи Леон сделала заявление о своём скандальном поступке

Женский футбольный клуб «‎Барселона» опубликовал заявление защитницы команды Мапи Леон после ситуации, произошедшей в матче с «Эспаньолом» (2:0), в которой Леон пыталась спровоцировать соперницу Даниэлу Каракас и потрогала её между ног. Это вызвало бурную реакцию общественности, «Эспаньол» заявил, что поддержит свою футболистку.

«Я, Мария Пилар Леон Себриан, в связи с тем, что произошло в воскресенье, 9 февраля, в матче с «Эспаньолом», и с возникшей полемикой в социальных сетях, считаю своим долгом заявить следующее:

я никогда не нарушала и не намеревалась нарушать неприкосновенность частной жизни моей коллеги Даниэлы Каракас. На изображениях видно, что это начало игры, в которой она намеренно врезается в меня, и я касаюсь её ноги, говоря ей в ответ на эту стычку: «Что с тобой не так?». В этом нет никакого прикосновения к интимной зоне или, тем более, намерения, я настаиваю, что это простое начало игры, которое не заслуживает такого распространения.

Ни при каких обстоятельствах мне не пришло бы в голову прикасаться к интимным частям ни одной из моих партнёрш, это противоречит моим принципам, и я никогда не буду этого делать. Я осуждаю притеснения, которым, по-видимому, подвергается Даниэла в социальных сетях и которые не имеют ко мне никакого отношения, и выражаю ей свою самую искреннюю поддержку.

Вокруг моего имени был поднят шум и полемика, они направлены только на то, чтобы навредить моему имиджу. Я очень расстроена и подавлена, именно поэтому оставляю за собой право подать в суд на любого, кто попытается воспользоваться этим игровым процессом, чтобы причинить мне вред и продолжать клеветать», — сказано в заявлении, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, на 15-й минуте матча Леон и Каракас начали толкаться, после чего футболистка каталонского клуба позволила себе коснуться рукой интимных частей тела соперницы. Также Леон попыталась что-то сказать Каракас, однако последняя не стала ввязываться в конфликт и просто проигнорировала.