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Анчелотти высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча»

Анчелотти высказался о бойкоте «Реалом» церемонии «Золотого мяча»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал бойкот клубом церемонии вручения награды «Золотой мяч».

«Я не считаю, что наше отсутствие на церемонии было неправильным решением. Мы не пошли, потому что считали: Винисиус — явный победитель. Не имею ничего против Родри, думаю, он должен был выиграть годом ранее», — приводит слова Анчелотти Marca со ссылкой на пресс-конференцию.

Напомним, представители «Реала» не присутствовали на церемонии, которая состоялась 28 октября 2024 года в Париже. Форвард мадридской команды Винисиус по итогам голосования занял второе место, а обладателем награды лучшему игроку мира стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Этот расклад не устроил представителей Мадрида.

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