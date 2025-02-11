«Интер» обыграл «Фиорентину» и сократил отставание от первого места Серии А до одного очка

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались миланский «Интер» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Федерико Ла Пенной из Рима (Италия). «Интер» одержал победу — 2:1.

Счёт в матче был открыт на 28-й минуте, защитник «Фиорентины» Марин Понграчич отправил мяч в свои ворота. На 44-й минуте Роландо Мандрагора сравнял счёт с пенальти. На 52-й минуте Марко Арнаутович вывел хозяев вперёд.

После 24 сыгранных матчей миланский «Интер» располагается на второй строчке в итальянской Серии А, набрав 54 очка. «Фиорентина» находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, заработав 42 очка за аналогичное количество встреч.