Результаты матчей Кубка Англии 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, состоялся всего один матч 1/16 финала Кубка Англии. Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Кубок Англии, 1/16 финала, результаты матчей 10 февраля:

«Донкастер Роверс» — «Кристал Пэлас» — 0:2.

Ранее в 1/8 финала прошли «Манчестер Юнайтед», «Миллуолл», «Манчестер Сити», «Ипсвич», «Борнмут», «Престон», «Бёрнли», «Кардифф Сити», «Фулхэм», «Ньюкасл», «Брайтон», «Вулверхэмптон», «Плимут Аргайл» и «Астон Вилла».

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед», который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.