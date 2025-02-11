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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал победу над ЦСКА в Зимнем Кубке РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своей команды со счётом 2:1 над ЦСКА в матче за третье место Winline Зимнего Кубка РПЛ.

«В первом тайме соперник был лучше нас, мы действовали не совсем верно, были растянуты, шли не в подготовленный прессинг, и, как следствие, соперник пользовался пространством — у них быстрые игроки, быстрые нападающие. Понравилась наша реакция в перерыве, мы немножко изменили там свои действия тактически, игра выровнялась. Хорошо, что удалось забить два мяча и победить, такие матчи будут в сезоне — когда что-то не получается, тут важно не расклеиться и стараться выиграть, что мы сегодня и сделали», — сказал Мусаев в видео пресс-службы «Краснодара».

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