Результаты матчей чемпионата Испании 10 февраля

10 февраля прошёл всего один матч 23-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании, 23-й тур, результаты матчей 10 февраля:

«Мальорка» — «Осасуна» — 1:1.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 50 очков. На втором месте находится «Атлетико», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Барселона», набрав 48 очков.

В топ-5 также входят «Вильярреал» и «Райо Вальекано», набрав 44 и 40 очков соответственно. «Мальорка» поднялась на восьмое, заработав 3 очко. «Осасуна» расположилась на седьмом месте с аналогичным количеством очков.