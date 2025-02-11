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Результаты матчей чемпионата Испании 10 февраля

Результаты матчей чемпионата Испании 10 февраля
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10 февраля прошёл всего один матч 23-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании, 23-й тур, результаты матчей 10 февраля:

  • «Мальорка» — «Осасуна» — 1:1.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 50 очков. На втором месте находится «Атлетико», набрав 49 очков. Замыкает лидирующую тройку «Барселона», набрав 48 очков.
В топ-5 также входят «Вильярреал» и «Райо Вальекано», набрав 44 и 40 очков соответственно. «Мальорка» поднялась на восьмое, заработав 3 очко. «Осасуна» расположилась на седьмом месте с аналогичным количеством очков.

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