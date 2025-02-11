Результаты матчей Серии А 10 февраля

В понедельник, 10 февраля, прошёл один матч 24-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи, состоявшийся в этот день.

Футбол. Результат матча чемпионата Италии 10 февраля:

«Интер» — «Фиорентина» — 2:1.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 55 очков за 24 матча. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 54 очка за аналогичное количество встреч. Третье место с 50 очками после 24 туров занимает «Аталанта» из Бергамо. В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).