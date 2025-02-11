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Кордоба ответил на вопрос о шансах «Краснодара» на победу в РПЛ

Кордоба ответил на вопрос о шансах «Краснодара» на победу в РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос о шансах команды на победу в текущем сезоне чемпионата России.

— Чувствует ли себя «Краснодар» фаворитом чемпионской гонки?
— Естественно, нам нужно продолжать работу в этом направлении. Конечно, было нелегко добиться того, что мы сейчас имеем. У нас были помехи на пути, из‑за которых этого всего могло бы и не быть. Сейчас нужно продолжать от игры к игре и шаг за шагом набирать по три очка, нужно добирать как можно больше очков до конца сезона. Мы знаем, какова наша цель, — сказал Кордоба в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге Джон Кордоба провёл за клуб 14 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Манфред Угальде оформил 15 голов за клуб в 18 матчах чемпионата и отдал две результативные передачи.

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