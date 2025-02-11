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«Недолог тот день, когда они вернутся к 5–3–2». Аршавин — о новой схеме ЦСКА

«Недолог тот день, когда они вернутся к 5–3–2». Аршавин — о новой схеме ЦСКА
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о новой игровой модели московского ЦСКА.

«На мой взгляд, схема 4–4–2 у ЦСКА не работает. Её сделали под Пьянича, как я уже говорил. Думаю, недолог тот день, когда ЦСКА решит вернуться к схеме 5–3–2», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Миралем Пьянич присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре. За этот период он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года и может быть продлено ещё на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.

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