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«Птичий помёт». Медведев отреагировал на информацию о срыве трансфера Саласара в «Зенит»

«Птичий помёт». Медведев отреагировал на информацию о срыве трансфера Саласара в «Зенит»
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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о срыве трансфера полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара.

«Перестаньте питаться птичьим помётом», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Саласар принадлежит «Браге». В нынешнем сезоне он сыграл за португальский клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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