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Андрей Аршавин порассуждал, нуждается ли «Спартак» в приобретении Ивана Илича

Андрей Аршавин порассуждал, нуждается ли «Спартак» в приобретении Ивана Илича
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Заместитель генерального директора по спортивному развитию санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном переходе сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

— Нужен ли «Спартаку» Илич в его текущем состоянии?
— Смотря для чего «Спартак» его хотел брать. Если он его видит как игрока на долгую перспективу, тогда еще можно рассмотреть. Если же «Спартак» хочет сейчас сделать такой, так скажем, трансферный удар, купив двух‑трех человек, и Илич просто входит в этот список, при том, что он только в апреле восстановится, может быть, стоит и повременить с его трансфером, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение Илича с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 18 млн.

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