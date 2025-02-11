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Гвардиола рассказал, есть ли обида на «Реал» из-за их бойкота церемонии «Золотого мяча»

Гвардиола рассказал, есть ли обида на «Реал» из-за их бойкота церемонии «Золотого мяча»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на опрос, есть ли у него обида на «Реал» из-за бойкота церемонии награждения «Золотой мяч».

«Нет, совсем нет, никаких обид. Рад за Родри, Винисиус тоже заслужил победу, потому что он провел отличный сезон», — приводит слова Гвардиолы Eurosport.it.

Напомним, представители «Реала» не присутствовали на церемонии, которая состоялась 28 октября 2024 года в Париже. Форвард мадридской команды Винисиус по итогам голосования занял второе место, а обладателем награды лучшему игроку мира стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Этот расклад не устроил представителей Мадрида.

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