Гвардиола рассказал, есть ли обида на «Реал» из-за их бойкота церемонии «Золотого мяча»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на опрос, есть ли у него обида на «Реал» из-за бойкота церемонии награждения «Золотой мяч».

«Нет, совсем нет, никаких обид. Рад за Родри, Винисиус тоже заслужил победу, потому что он провел отличный сезон», — приводит слова Гвардиолы Eurosport.it.

Напомним, представители «Реала» не присутствовали на церемонии, которая состоялась 28 октября 2024 года в Париже. Форвард мадридской команды Винисиус по итогам голосования занял второе место, а обладателем награды лучшему игроку мира стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Этот расклад не устроил представителей Мадрида.