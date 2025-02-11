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Евгений Ловчев отреагировал на трансфер Ливая Гарсии в «Спартак»

Евгений Ловчев отреагировал на трансфер Ливая Гарсии в «Спартак»
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Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку трансферу нападающего Ливая Гарсии в стан красно-белых.

«Всегда нужен быстренький нападающий. Если главный тренер считает, что этот игрок ему нужен, значит, нужен. У него все игроки заиграли, кто бы что ни говорил. Правда, приехал один, как пивная бочка, и уже уехал. Команда собирается в этом году побороться за золото. Я доверяю чутью Станковича», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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