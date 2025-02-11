Вирджил ван Дейк назвал лучшего футболиста в истории

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, кого считает лучшим футболистом всех времён.

«На мой взгляд, Месси – величайший футболист в истории», — приводит слова ван Дейка Barсa Worldwide в соцсетях.

В прошлом сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Месси в Баку подарили ковёр с его изображением: