Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк назвал лучшего футболиста в истории

Вирджил ван Дейк назвал лучшего футболиста в истории
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, кого считает лучшим футболистом всех времён.

«На мой взгляд, Месси – величайший футболист в истории», — приводит слова ван Дейка Barсa Worldwide в соцсетях.

В прошлом сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может продолжить карьеру в «Барселоне» — El Nacional

Месси в Баку подарили ковёр с его изображением:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android