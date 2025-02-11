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Буффон – о реакции Конте на уход Кварацхелии: не мог поверить, что он сказал это

Буффон – о реакции Конте на уход Кварацхелии: не мог поверить, что он сказал это
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Бывший вратарь «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о реакции главного тренера «Наполи» Антонио Конте на продажу грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

«Для меня просто невозможно представить, что он наслаждается процессом. У него есть цель, и он проходит к ней через адские муки. Когда его поджали журналисты из-за того, что Кварацхелию не заменили игроком того же уровня, он призвал всех оценить то, что команда уже сделала, и просто получать удовольствие от пути. И тут мне стало смешно… Я закрыл лицо руками… Я не мог поверить, что он сказал это. Я подумал: «Это точно он?» — приводит слова Буффона Calciomercato.

Кварацхелия перешёл в стан парижан в середине января. На его счету один забитый гол за парижан.

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