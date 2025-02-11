Гвардиола: нынешняя «Барселона» – одна из сильнейших за последние годы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уровне нынешней «Барселоны» под руководством немецкого специалиста Ханса-Дитер Флика.

«Пожалуй, нынешняя «Барселона» – одна из сильнейших за последние годы. Команда выступает исключительно и достойна сравнений с лучшими версиями «Барселоны» из прошлого», — приводит слова Гвардиолы Barca Universal.

Ханс-Дитер Флик возглавил каталонцев летом 2024 года. После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля).

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: