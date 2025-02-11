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Гвардиола: нынешняя «Барселона» – одна из сильнейших за последние годы

Гвардиола: нынешняя «Барселона» – одна из сильнейших за последние годы
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об уровне нынешней «Барселоны» под руководством немецкого специалиста Ханса-Дитер Флика.

«Пожалуй, нынешняя «Барселона» – одна из сильнейших за последние годы. Команда выступает исключительно и достойна сравнений с лучшими версиями «Барселоны» из прошлого», — приводит слова Гвардиолы Barca Universal.

Ханс-Дитер Флик возглавил каталонцев летом 2024 года. После 23 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре сине-гранатовые сыграют с «Райо Вальекано» (17 февраля).

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