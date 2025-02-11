Константин Генич опубликовал совместное фото с Джоном Кордобой
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Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал совместную фотографию с колумбийским нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой после победы «быков» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА (2:1).
Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51' 1:1 Жемалетдинов – 67' 1:2 Кордоба – 70'
«Сделали разницу!» — подписал фотографию Генич в своём телеграм-канале.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ГЕНИЧА
В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге колумбийский форвард Джон Кордоба провёл за клуб 14 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей.
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