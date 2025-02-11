Константин Генич опубликовал совместное фото с Джоном Кордобой

Спортивный комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал совместную фотографию с колумбийским нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой после победы «быков» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА (2:1).

«Сделали разницу!» — подписал фотографию Генич в своём телеграм-канале.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНСТАНТИНА ГЕНИЧА

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге колумбийский форвард Джон Кордоба провёл за клуб 14 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи. Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей.

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