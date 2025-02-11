Голкипер ЦСКА Тороп высказался о новой схеме игры команды

Голкипер ЦСКА Владислав Тороп высказался о новой схеме игры команды, которую главный тренер Марко Николич начал наигрывать на зимних сборах.

«Да, стали больше играть ногами, больше играть низом, стараться выходить из‑под прессинга, но в пятерке, наверное, было тоже самое. Просто, нужно было время на адаптацию.

Если именно говорить про структуру, мы стараемся выходить низом. И как раз сейчас товарищеские матчи, (модно пробовать) даже когда концовка игры. Вот мы с «Ростовом» выигрывали, тоже пытались выходить низом, не выносить. Мне кажется, что это психология первой команды, которая доминирует и борется за высокие места», — сказал Тороп в эфире «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА проиграл «Краснодару» в матче за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ со счётом 1:2. На зимний перерыв ЦСКА ушёл на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 31 очко.

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