Тренер «Фиорентины» раскритиковал VAR после матча с «Интером»

Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино раскритиковал протокол VAR после поражения в матче с «Интером» (1:2) в 24-м туре чемпионата Италии. Тренер считает, что перед первым голом «Интера» команде ошибочно назначили угловой.

«Я хочу злиться не на судью, а на протокол VAR. Если у нас есть инструмент, который поможет судьям делать меньше ошибок, мы не можем не вмешаться в объективную ошибку. Мяч вылетел примерно на 20 см. Это решающие детали. Протокол гласит, что VAR не может вмешиваться. Я согласен, что он не должен вмешиваться во все, но это нехорошо, потому что мы оказываемся в ситуации, когда спорим и уходим домой злыми», — приводит слова Палладино Football Italia.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Материалы по теме «Интер» обыграл «Фиорентину» и сократил отставание от первого места Серии А до одного очка

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире