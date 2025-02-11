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Тренер «Фиорентины» раскритиковал VAR после матча с «Интером»

Тренер «Фиорентины» раскритиковал VAR после матча с «Интером»
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Главный тренер «Фиорентины» Раффаэле Палладино раскритиковал протокол VAR после поражения в матче с «Интером» (1:2) в 24-м туре чемпионата Италии. Тренер считает, что перед первым голом «Интера» команде ошибочно назначили угловой.

Италия — Серия А . 24-й тур
10 февраля 2025, понедельник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Понграчич – 28'     1:1 Мандрагора – 44'     2:1 Арнаутович – 52'    

«Я хочу злиться не на судью, а на протокол VAR. Если у нас есть инструмент, который поможет судьям делать меньше ошибок, мы не можем не вмешаться в объективную ошибку. Мяч вылетел примерно на 20 см. Это решающие детали. Протокол гласит, что VAR не может вмешиваться. Я согласен, что он не должен вмешиваться во все, но это нехорошо, потому что мы оказываемся в ситуации, когда спорим и уходим домой злыми», — приводит слова Палладино Football Italia.

«Фиорентина» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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