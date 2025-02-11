«Я, конечно, удивлён». Анчелотти – об игре «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о проблемах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Я, конечно, удивлен. У них был трудный период, с травмами и поражениями, но сейчас, судя по тому, что я видел, это очень конкурентоспособная команда, как всегда. Я не сомневаюсь, что «Сити» силён», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 19 февраля.

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