Гвардиола высказался о связке Винисиуса, Мбаппе, Беллингема и Родриго в «Реале»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о связке Винисиуса, Родриго, Джуда Беллингема и Килиана Мбаппе в «Реале».

«Думаю, что невозможно контролировать этих четырех игроков на протяжении 90 или 180 минут», — сказал Гвардиола. «Они невероятные. Их взаимодействие, скорость, игра один в один, умение держать мяч – они все исключительные игроки. Все это знают. Нам нужно максимально сократить их влияние на игру. Но мы понимаем, что они все равно создадут моменты, и нам нужно быть к этому готовыми», — приводит слова Анчелотти Eurosport.it.

Во вторник, 11 февраля, «Манчестер Сити» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов сезона-2024/2025 дома примет мадридский «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Ответная встреча пройдёт 19 февраля.

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