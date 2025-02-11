Стало известно, кто сподвиг Алеррандро к вероятному переходу в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич смог уговорить форварда бразильского «РБ Брагантино» Алеррандро пополнить состав армейцев. Об этом сообщает RTI Esporte.

По информации источника, сербский специалист выразил особую заинтересованность в бразильском игроке. Представитель Алеррандро утверждает, что футболист теперь рассматривает игру за московскую команду как важный шаг в своей карьере.

Напомним, этот трансфер обойдётся ЦСКА в € 5 млн — за эту сумму игрок выкупит свой контракт у «РБ Брагантино».

В сезоне-2024 Алеррандро на правах аренды играл за «Виторию», в которой в 34 матчах отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.