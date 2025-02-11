Появились новые подробности по возможному трансферу защитника «Фенербахче» в «Зенит»

Санкт-петербургский «Зенит» и стамбульский «Фенербахче», как ранее сообщалось, достигли договорённости об аренде 20-летнего правого защитника турецкой команды Огнена Мимовича.

Как сообщил журналист Ягиз Сабунчоглу на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter), сербский защитник уже покинул Стамбул и отправился в расположение «Зенита» в ОАЭ для прохождения углублённого медицинского обследования перед заключением контрактного соглашения.

В январе 2025 года Огнен Мимович стал игроком «Фенербахче», перейдя за € 6,7 млн из «Црвены Звезды». В текущем сезоне правый защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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