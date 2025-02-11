«Ман Сити» пытался приобрести звезду атаки «Реала». На трансфере настаивал Гвардиола

Английский «Манчестер Сити» недавно делал предложение вингеру «Реала» Родриго, сообщает Relevo.

По данным источника, бразилец сразу отказал – он хотел остаться в мадридском клубе. Инициатором приглашения был главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. С помощью вингера он хотел усилить атаку команды.

«Реал» также не заинтересован в том, чтобы отпускать игрока – пока он не продаётся.

24-летний футболист в текущем сезоне провёл 31 матч за «Реал». В его активе 12 голов и 8 ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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