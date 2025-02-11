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«Реал» пытается разрушить испанский футбол». Президент «Севильи» сделал громкое заявление

«Реал» пытается разрушить испанский футбол». Президент «Севильи» сделал громкое заявление
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Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо прокомментировал официальную жалобу «Реала» в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) и Высший совет по вопросам спорта (CSD) в связи с плохой работой судейства в матче против «Эспаньола» (0:1).

«Мы должны различать две вещи: возможность изменять систему арбитража и некоторые аспекты арбитража и заявление „Реала“.

Это недопустимо и неприязненно. Это подвергает сомнению честь арбитров и конкуренцию. Мир футбола должен осудить, публично и в суде, заявление, противоречащее целостности футбола. Хуже всего, что «Реал» пытается разрушить испанский футбол, через «Реал» ТВ и разными другими способами. Мы не можем терпеть, чтобы клуб, как «Реал», пытался нас уничтожить…

Прежде всего, мы оказываем нашу безусловную поддержку арбитрам. Мы не будем терпеть, чтобы их честь подвергалась сомнению. «Реал» хочет оказывать давление на них, чтобы они не принимали решения свободно», – приводит слова президента ESPN.

Напомним, «Реал» идет первым в таблице Ла Лиги и опережает идущий вторым «Атлетико» на один балл, а идуюшую третьей «Барселону» – на два.

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