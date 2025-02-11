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Родри рассказал о своём восстановлении после травмы крестообразных связок

Родри рассказал о своём восстановлении после травмы крестообразных связок
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Полузащитник «Манчестер Сити» Родри, получивший травму во время сентябрьского матча с «Арсеналом», появился на Супербоуле-2025 и поделился информацией о своём восстановлении. Напомним, у игрока разрыв передней крестообразной связки.

«Ну, я всегда говорю, что это часть жизни. Спортсмены привыкли к такого рода вещам. Но я очень позитивный человек в том смысле, что принимаю всё таким, какое оно есть. Я всегда благодарю Бога за всё и в такие моменты стараюсь быть позитивным. Сейчас я тренируюсь и занимаюсь укреплением других частей своего тела», — приводит слова Родри Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Родри надеется выйти на поле в текущем сезоне.

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