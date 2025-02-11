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«Я готов быть униженным». Телохранитель Месси сделал громкое заявление

«Я готов быть униженным». Телохранитель Месси сделал громкое заявление
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Яссин Чуэко, личный телохранитель звёздного нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси опубликовал пост в соцсети, отреагировав на завирусившееся видео, где выбежавший на поле болельщик сбил его с ног, когда Чуэко пытался помешать ему добраться до Месси.

«Я хотел бы выразить искреннюю благодарность работникам службы безопасности стадионов в Гондурасе и Перу за их профессионализм и помощь, которые были для меня поистине бесценны.

В мои обязанности не входит задерживать болельщиков, которые выбегают на поле. Это обязанность сотрудников службы безопасности стадиона. Но давайте будем честны: большинство из них — и я подчеркиваю «большинство», не обобщая, — не до конца сосредоточены на своих обязанностях. Вместо того чтобы обеспечивать безопасность, они больше заняты просмотром игры или фото- и видеосъемкой. И поскольку они не обращают внимания, я принял решение по собственной инициативе вмешаться и разобраться с ситуацией в случае такого вторжения.

Пожалуйста, господа сотрудники службы безопасности, я прошу вас со всем уважением и серьёзностью: будьте бдительны. Делайте работу, за которую вам платят. Безопасность стадиона, игроков и болельщиков зависит от вас. Я всегда буду рядом, чтобы поддержать вас, всегда готов вмешаться, когда это необходимо. Но, если вы не сделаете свою часть работы, мне будет очень трудно справиться с этой миссией в одиночку.

Я не знаменитость, и у меня нет эго. Я не зарабатываю 3 миллиона долларов в год, как могут утверждать некоторые СМИ. Я просто работник, как и миллионы других, каждый день выкладываюсь на полную, чтобы выполнить свою миссию с ответственностью и гордостью. Моя роль — обеспечить безопасность людей, с которыми я работаю, и не причинить вреда ни одному болельщику, и ради этого я готов сделать всё, что потребуется.

Я готов бежать по полю в кроссовках. Упасть лицом вниз перед тысячами людей. Быть сбитым с ног и униженным, если это необходимо. Ничто из этого не имеет для меня значения. Потому что мой имидж не имеет значения — важна только моя миссия. И если однажды мне придётся отдать свою жизнь, чтобы выполнить свой долг, я сделаю это без колебаний», — написал Чуэко в на своей странице в одной из социальных сетей.

Чуэко — бывший спецназовец армии США, имеющий боевой опыт в Ираке и Афганистане, владеющий боевыми искусствами и участвовавший в нескольких боях ММА.

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