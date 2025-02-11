Портал Opta назвал шансы на победу клубов Лиги чемпионов

Статистический портал Oрta Sport оценил вероятность клубов выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне

По данным портала, самый высокий шанс на победу у английского «Ливерпуля» — 24,6%. Следующим вероятным обладателем титула является «Арсенал», шанс его победы составляет 16,6%. Тройку возможных победителей замыкает «Интер», вероятность которого выиграть Лигу чемпионов составляет 14,5%.

Фото: Opta Analyst

Напомним, первые стыковые матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 февраля. Ответные встречи состоятся 18 и 19 февраля. Действующим обладателем титула является мадридский «Реал», обыгравший в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.