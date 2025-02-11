В «Браге» подтвердили срыв трансфера Родриго Саласара в «Зенит»

25-летний полузащитник «Браги» Родриго Саласар действительно не перейдёт в «Зенит». Эту информацию подтвердили представители португальского клуба.

«Да, это правда», — приводит слова представителей пресс-службы «Браги» издание Евро-Футбол.Ру.

Ранее сообщалось, что руководство португальского клуба решило отменить трансфер за € 20 млн из-за опасений, связанных с банковскими гарантиями. Также сообщалось, что футболист уже возвращается в расположение «Браги».

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о срыве сделки со ссылкой на источник в португальском клубе. «Брагу» не устроили гарантии оплаты трансфера, предложенные санкт-петербургским клубом, и она вышла из переговоров.

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