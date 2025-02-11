«Проигрываю примерно 200 миллионов — ноль». Экс-вратарь сборной России — о разводе с женой

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что из имущества ему осталось после развода.
– Руслан, у тебя с бывшей женой Еленой был брачный договор?
– К сожалению, нет. Я верил в любовь и в то, что есть словесная договорённость.
– Как вы делили имущество во время развода?
– Мы чётко договорились, что реализуем всю недвижимость, которую планировали реализовать, и после делим деньги пополам. Ту недвижимость, которая остаётся, например, квартира в Майами, кто хочет её забрать, компенсирует часть.
– Кому в итоге достались деньги от этой квартиры?
– Сейчас я проигрываю примерно 200 миллионов – ноль. Процесс по суду и разделу имущества продолжается. Доверился ей, как мы договорились на словах, что после получения денег за квартиру, а это порядка 120 миллионов, она половину сразу перечислит мне, но этого не произошло. В итоге ей достались прекрасная квартира в Майами и 123 миллиона.
– А что тебе?
– Мне, через какое-то время после развода, – любовь, — рассказал Нигматуллин в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.
Напомним, Нигматуллин выступал за сборную России с 2000 по 2002 годы.