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Спутница Роналду Джорджина поделилась фото в шикарном полупрозрачном обтягивающем платье

Спутница Роналду Джорджина поделилась фото в шикарном полупрозрачном обтягивающем платье
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Модель Джорджина Родригес, являющаяся возлюбленной нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, поделилась фотографиями в эффектном платье.

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

Фото: Соцсети Джорджины Родригес

На фото Джорджина Родригес позирует в своей гардеробной в обтягивающем полупрозрачном чёрном платье со сборками. Образ возлюбленная Роналду дополнила босоножками на тонкой шпильке с ремешками в тон платья.

Напомним, по сообщениям многих СМИ, Джорджина и Криштиану до сих пор официально не расписаны, однако проживают длительное время вместе и воспитывают пятерых детей.

На текущий момент Роналду забил 924 гола за карьеру, из которых 789 — на клубном уровне и ещё 135 — в составе португальской национальной команды. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и четырьмя результативными передачами.

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