Карло Анчелотти может возглавить сборную Бразилии. Тренер уже получил предложение

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может сменить клуб на национальную сборную – в услугах специалиста заинтересована бразильская федерация футбола, сообщает OK Diario.

Сообщается, что представители этой страны связались с итальянцем и предложили ему возглавить сборную Бразилии и работать до окончания чемпионата мира, который пройдёт в 2026 году. Президент Федерации футбола не собирается давить на Анчелотти – главный тренер сможет принять решение до мая этого года.

В Бразилии считают, что Карло покинет «Реал» из-за высокого уровня давления в испанском клубе. Итальянский специалист пока не определился со своим будущим – многое будет зависеть от результатов «сливочных» в текущем сезоне.

«Реал» набрал 50 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, однако отрыв от ближайшего преследователя составляет всего один балл.

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