Анчелоти разгневан звёздной четвёркой атаки «Реала» и готов к изменению состава — источник

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти был разгневан из-за поведения некоторых футболистов в матче против «Атлетико» (1:1), сообщает Footmercato.

«В раздевалке итальянский тактик взорвался гневной тирадой, коснувшейся четырёх игроков: Килиана Мбаппе, а также Джуда Беллингема, Винисиуса Жуниора и Родриго, прозванных в Мадриде фантастической четвёркой», – заявляет источник.

Анчелотти недоволен, что эти футболисты во время атак «Реала» были сосредоточены на своих индивидуальных действиях и часто игнорировали своих партнёров, которые находились в более выгодных позициях.

Кроме того, наставник был недоволен игрой в защите – атакующие футболисты либо вообще не возвращались в оборону, либо делали это слишком медленно. Также сообщается, что Карло требует от команды реакции на его слова и улучшений в последующих матчах, иначе он будет вносить изменения в стартовый состав.

Сегодня, 11 февраля, в 23:00 мск «Реал» начнёт свой матч с «Ман Сити» в рамках Лиги чемпионов.

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