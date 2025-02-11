Звезда «ПСЖ» Баркола может продолжить карьеру в «Барселоне» — El Nacional

Каталонская «Барселона» интересуется французским вингером «ПСЖ» Брэдли Баркола, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд интересуется 22-летним футболистом, который боится потерять своё место в старте из-за недавнего трансфера Хвичи Кварацхелии в парижский гранд. Каталонцами рассматривается аренда с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Баркола принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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