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Звезда «ПСЖ» Баркола может продолжить карьеру в «Барселоне» — El Nacional

Звезда «ПСЖ» Баркола может продолжить карьеру в «Барселоне» — El Nacional
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Каталонская «Барселона» интересуется французским вингером «ПСЖ» Брэдли Баркола, сообщает El Nacional.

По информации источника, испанский гранд интересуется 22-летним футболистом, который боится потерять своё место в старте из-за недавнего трансфера Хвичи Кварацхелии в парижский гранд. Каталонцами рассматривается аренда с правом выкупа.

В нынешнем сезоне Баркола принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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