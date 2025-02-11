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Брат Арсена Захаряна объяснил, почему хавбеку «Реала Сосьедад» не нужно уходить в аренду

Брат Арсена Захаряна объяснил, почему хавбеку «Реала Сосьедад» не нужно уходить в аренду
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Давид Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, поделился мыслями об игровом времени и форме российского игрока в составе баской команды в текущем сезоне.

«Многие пишут уйти в аренду. Я не считаю это «выходом из ситуации». Будет правильным добиваться своего в «Сосьедаде», будет тяжело, конечно. А кто говорил, что будет легко. Конкуренция штука такая.

Те 20 минут, которые он получил в игре после травмы, он смотрелся очень хорошо, ничем не уступил по уровню Марину либо Оласагасти (Пабло Марин и Хон Оласагасти — воспитанники «Реала Сосьедад». — Прим. «Чемпионата»). Объективно. Мог создать гол, если бы пас чуть слабее на Оскара (исландский форвард «Реала Сосьедад» Орри Оускарссон. — Прим. «Чемпионата») дал.

Поэтому аренда это не выход. Терпение, терпение, хороший эмоциональный фон, хорошая психология, упорный труд, терпение, терпение. Приведут Арсена к успеху. Я знаю это!» — написал Давид Захарян в своём телеграм-канале.

Всего в нынешнем сезоне Арсен сыграл в одном матче испанской Ла Лиги 2 февраля 2025 года, выйдя на замену на 12 минут и не отметившись результативными действиями. В сезоне-2023/2024 хавбек провёл за басков 40 матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил два ассиста. Ранее Захарян выступал за московское «Динамо».

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