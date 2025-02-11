«Летом случится хаос». Журналист Агирре поделился инсайдом о будущем Винисиуса Жуниора

Популярный испанский журналист Эду Агирре поделился инсайдом по поводу будущего звёздного вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Винисиус Жуниор покинет „Реал“ только ради Саудовской Аравии, это единственный вариант. Этим летом случится „хаос» — сказал журналист в своём подкасте.

Напомним, ранее The Athletic сообщил, что Винисиус Жуниор отказался продлить контракт с «Реалом». Ему якобы предлагали € 15 млн в год. Действующее трудовое соглашение Винисиуса с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезона на счету Винисиуса в матчах за клуб 15 голов и шесть результативных передач.

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